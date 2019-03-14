Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала

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Лига Европы 2018/2019: кто вышел в 1/4 Лиги Европы
Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала / twitter.com/chelseafc

В рамках 1/8 финала Лиги Европы завершились три матча и соответственно столько же команд оформили выход в четвертьфинал.

В 1/4 финала сыграет лондонский "Челси", который разгромил "Динамо" в Киеве.

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Также по сумме двух матчей в следующий раунд пробился итальянский "Наполи". Сыграет в 1/4 и "Валенсия". Испанцы в компенсированное время отыгрались в матче с российским "Краснодаром".

Еще пять путевок будет разыграно в матчах "Арсенал" – "Ренн", "Бенфика" – "Динамо" З, "Вильярреал" – "Зенит", "Интер" – "Айнтрахт", "Славия" – "Севилья".

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 Канал
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