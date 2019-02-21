Кто вышел в 1/8 финала Лиги Европы
После ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы определились первые команды, которые продолжат борьбу за трофей.
Еще в среду место в 1/8 финала гарантировала себе испанская "Севилья", которая выбила "Лацио".
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В четверг к испанцам присоединились "Айнтрахт" Арсенал", "Валенсия", "Вильярреал", "Динамо" Загреб, "Зальцбург", "Зенит" и "Наполи".
Сейчас еще 14 команд борются за 7 путевок в 1/8 финала.
Источник: 24 Канал
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