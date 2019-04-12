Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала

В Лиге Европы состоялись первые матчи четвертьфинального этапа. Лиссабонская "Бенфика" на своем поле устроила голевую феерию с "Айнтрахтом", а лондонский "Арсенал" одолел "Наполи".

Ни в одном четвертьфинальном поединке не была зафиксирована ничья. "Вильярреал" на последних минутах уступил "Валенсии". Тяжелую победу в Чехии одержал "Челси".

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Славия – Челси 0:1

Голы: Алонсо, 86

Лондонский "Челси" после того, как в предыдущем раунде разгромил "Динамо", встретился еще с одной скромной командой – чешской "Славией". Однако "Славия" оказалась не таким простым соперником, как ожидали лондонцы. "Челси" сумел забить только один гол. Аж на 86 минуте отличился Маркос Алонсо.

Бенфика – Айнтрахт 4:2

Голы: Жоау Фелиш, 21 (Пэн.), 43, 54, Диас, 50-Йович, 40, Пасиенсия, 72

Удаление: Н'Дика, 20( Айнтрахт)

Настоящий голепад устроила "Бенфика". Португальцы в Лиссабоне разгромили немецкий "Айнтрахт", который в 1/16 финала остановил донецкий "Шахтер". Злым гением для немцев стал Жоау Фелиш, оформивший хет-трик. Однако главной причиной неудачи гостей стало раннее изъятие Н'Дика. "Бенфика" удачно использовала большинство и сделала первый шаг к полуфиналу. Хотя два гола на выезде оставляют шансы клуба из Франкфурта.

Вильярреал – Валенсия 1:3

Голы: Касорла, 36 (пен.) – Гуедеш, 6,, 90+3 Васс, 90+1

Незабитый пенальти: Парехо, 6 (Валенсия)

В испанском дерби на старте матча удалось выйти вперед именно "Валенсии". Однако в середине тайма "желтая субмарина" нашла в себе силы отыграться. Гол на свой счет записал Санти Касорла. Казалось, что матч завершится ничьей, но "летучие мыши" сумели дожать хозяев в компенсированное время. Гости провели два гола и с комфортным результатом за неделю примут "Вильярреал" дома.

Арсенал – Наполи 2:0

Голы: Рэмзи, 14, Кулибали, 25 (авт.)

Лондонский "Арсенал" под руководством Унаи Эмери сделал первый шаг в полуфинал Лиги Европы. В рамках первого матча 1/4 финала лондонцы на своей арене победили "Наполи" из Италии. За неделю подопечные Карло Анчелотти попытаются реабилитироваться перед собственными фанатами, но отыграть 2 гола будет чрезвычайно сложно.

Все ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся через неделю, 18-го апреля.

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