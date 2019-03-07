Лига Европы: результаты матчей 1/8 финала

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Лига Европы 2018/19 - результаты, счет матчей 1/8 финала
Лига Европы результаты матча 1/8 финала

В четверг, 7 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые завершились с весьма интересными результатами.

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Айнтрахт – Интер 0:0

Немецкий "Айнтрахт", который забил аж 5 голов в ворота "Шахтера", на собственном поле не сумел огорчить голкипера "Интера". Обе команды за 90 минут не забили ни одного гола и разошлись миром. Судьба противостояния решится в Милане через неделю.

Динамо Загреб – Бенфика 1:0
Гол: Петкович, 38 (пен)

Зенит – Вильярреал 1:3
Голы: Азмун, 35 – Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71

Ренн – Арсенал 3:1
Голы: Бурижо, 42, Монреаль, 65 (авт), Сарр, 88 – Івобі, 4
Удаление: Сократис, 41 (Арсенал)

Севилья – Спарта Прага 2:2
Голы: Бен Эддер, 1, Эль-Хаддади, 28-Стох, 25, Крал, 39

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Теги: Лига Европы Футбол Спорт Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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