Лига Европы: результаты матчей и видео голов

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Лига Европы 2018/19 - результаты, счет матчей 21.02.2019
Лига Европы результаты матчей / twitter.com/arsenal

В четверг, 21 февраля, были сыграны все ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Среди них и матчи киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Айнтрахт – Шахтер 4:1
Голы: Йович, 23, Халлер, 27, 80, Ребич, 88 – Мораес, 64

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Донецкий "Шахтер" разгромно уступил немецкому "Айнтрахту" в Германии и завершил свое выступление в нынешней Лиге Европы.

 

"Горняки" уступили 6:3 по сумме двух матчей.

Арсенал – Батэ 3:0
Голы: Волков, 4 (авт), Мустафи, 39, Сократис, 60

Лондонский "Арсенал" после сенсационного поражения 1:0 в Беларуси на собственной арене разгромил БАТЭ. Уже в первом тайме "пушкари" дважды отличились голами и во втором тайме только закрепили преимущество.

Валенсия – Селтик 1:0
Голы: Гамейро, 70

Удаление: Толян, 37 (Селтик)

Вильярреал – Спортинг 1:1
Голы: Форналс, 80 – Фернандеш, 45+1

Удаление: Жефферсон, 50

Испанский "Вильяррел" только в конце матча сумел оформить путевку в следующий раунд. "Желтая субмарина" по ходу поединка уступала "Спортингу", однако гол Форналса позволил испанцам победить по сумме двух матчей 2:1.

Динамо Загреб – Виктория 3:0
Голы: Орсич, 15, Дилавер, 34, Петкович, 73

Удаление:Лимберски, 87

Зальцбург – Брюгге 4:0
Голы: Шлагер, 17, Дака, 29, 43, Даббур, 90+4

Незабитый пенальти: Даббур, 11 (Зальцбург)

"Зальцбург" деклассировал одну из сильнейших команд Бельгии – Брюгге. Австрийцы в первом тайме забили три гола и не реализовали пенальти.

Зенит – Фенербахче 3:1
Голы: Оздоев, 4, Азмун, 37, 76 – Топал, 43

В 1/8 финала пробился "Зенит" украинца Ярослава Ракицкого. Хотя россияне и проиграли первый матч, однако сумели одержать комфортную домашнюю победу.

Наполи – Цюрих 2:0
Голы: Верди, 43, Унас, 75

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Теги: Спорт Лига Европы Футбол
Источник: 24 Канал
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