Лига Европы: результаты матчей и видео голов 14 февраля

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Лига Европы 2018/2019: видео голов, обзор матчей
Лига Европы: результаты матчей и видео голов 14 февраля

В рамках 1/16 Лиги Европы состоялись первые матчи. Еще во вторник стамбульский "Фенербахче" победил в Турции российский "Зенит" Ярослава Ракицкого.

Первой сенсацией игрового дня в четверг стало поражение лондонского "Арсенала" в Беларуси. "Канониры" уступили БАТЭ.

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БАТЭ – Арсенал 1:0
Голы: Драгун, 45

Удаление: Ляказетт, 85

 

Галатасарай – Бенфика 1:2
Голы: Луйиндама, 54 – Сальвио, 27 (пен.), Сеферович, 64

 

Рапид – Интер 0:1
Голы: Мартинес, 39

Выездные победы удалось одержать миланскому "Интеру" и португальской "Бенфике". Они переиграли "Рапид" и "Галатасарай" соответственно.

Краснодар – Байер 0:0

Славия Прага – Генк 0:0

Болельщики не увидели голов в двух противостояниях. Российский "Краснодар" разошелся миром с немецким "Байером", а чешская "Славия" не забивала голов с бельгийским "Генком" украинца Руслана Малиновского.

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Лацио – Севилья 0:1
Голы: Бен Йеддер, 22

Олимпиакос – Динамо 2:2
Голы: Хассан, 10, Диас, 41 – Буяльский, 28, Вербич, 90

Ренн – Бетис 3:3
Голы: Юну, 2, Гарсия, 11 (авт), Бен Арфа, 45+3 (Пэн.) – Ло Селсо, 32, Сидней, 62, Лейва, 90

Настоящая голевая феерия была в матче недавнего соперника "Динамо" – французского "Ренна". В частности, "Ренн" не удержал преимущество в матче с "Бетисом". Испанцы вырвали ничью, проигрывая 3:1.

Фенербахче – Зенит 1:0
Голы: Слимани, 21

 

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 Канал
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