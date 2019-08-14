Лига Европы: результаты всех матчей

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Лига Европы 2019 обзор и результаты матчей – кто прошел в финал Лиги Европы
Лига Европы: результаты всех матчей / Фото из открытых источников

В третьем раунде квалификации Лиги Европы были сыграны первые матчи. Первыми путевки в финал квалификации завоевали "Дюделандж", "Линфилд" и "Слован" Братислава. Эти команды свои матчи отыграли 13-го августа.

Калью – Дюделандж 0:1
Гол: Синани, 56

Удаление: Хомутов, 35 (Калью)

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Линфилд – Сутьеска 3:2
Голы: Стаффорд, 7, Лавери, 18, Кларк, 76 – Бозович, 15, 61

Удаление: Софранас, 36 (Сутьеска)

Дандолк – Слован Братислава 1:3
Голы: Даффи, 70 – Рафаэль Ратао, 12, Чаврич, 33, Даниэль, 90+3

Незабитый пенальти: Хобан, 74 (Дандолк)

В среду, 14-го августа, путевки в плей-офф квалификации Лиги Европы завоевали "Легия", "Гимарайнш" и "Арарат-Армения".

Атромитос – Легия 0:2
Голы: Столарски, 29, Гвилия, 51

Гимарайнш – Вентспилс 6:0
Голы: Давидсон, 28, Рошинья, 48, 58, Тейшейра, 79, Сильва Соуза, 80, Пепе, 86

Сабуртало Тбилиси – Арарат-Армения 0:2
Голы: Кобьялко, 10, Аветисян, 67

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
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