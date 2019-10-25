Лига Европы: результаты матчей и видео голов 24 октября

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Лига Европы 2019 – обзор матчей 24.10.2019 – ЛЕ
Лига Европы результаты матчей 24 октября

В четверг, 24 октября, был сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги Европы. Среди них и два матча с участием украинских клубов – "Динамо" и "Александрии".

Гент – Вольфсбург 2:2

Голы: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Виктор, 24

Сенте-Этьен – Александрия 1:1

Голы: Силва, 8 – Силва, 14 (авт.)

Партизан – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Марсьяль, 43 (пен.)

ЦСКА – Ференцварош 0:1

Гол: Варга, 86

Карабах – АПОЕЛ 2:2

Голы: Кинтана, 13, Айлтон, 58 – Медведев, 29 (авт), Халениус, 45+1

Янг Бойз – Фейенорд 2:0

Голы: Ассале, 14 (пен.), Нсаме, 28 (пен.)

Порту – Рейнджерс 1:1

Голы: Диас, 36 – Морелос, 44

Лудогорець – Эспаньйол 0:1

Гол: Кампусано, 13

Рома – Боруссия М 1:1

Голы: Дзаньйоло, 32 – Штиндль, 90+3 (пен.)

Башакшехир – Вольфсберг 1:0

Гол: Кахведжи, 78

Бешикташ – Брага 1:2

Голы: Наир, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80
Нереализованный пенальти: Льяич, 74 (Бешикташ)

Слован – Вулверхемптон 1:2

Голы: Спорар, 11 – Саисс, 58, Хименес, 64 (пен.)
Удаление: Жота, 87 (Вулверхемптон)

АЗ – Астана 6:0

Голы: Копмайнерс, 39, 83 (оба – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Идриси, 90+2

Айнтрахт – Стандард 2:1

Голы: Абрахам, 28, Хинтереггер, 72 – Амалла, 82

Арсенал – Гимарайнш 3:2

Голы: Мартинелли, 32, Пепе, 80, 90+3 – Эдвардс, 9, Дуарте, 37

Динамо Киев – Копенгаген 1:1

Голы: Шабанов, 53 – Сотириу, 2

Мальме – Лугано 2:1

Голы: Бергет, 13 (пен), Молинс, 32 – Герндт, 50

ПСВ – ЛАСК 0:0

Ренн – ЧФР Клуж 0:1

Гол: Дяк, 9

Удаление: Менди, 5, Камавинга, 46 (оба Ренн)
Незабитый пенальти: Ньянг, 28 (Ренн)

Севилья – Дюделандж 3:0

Голы: Васкес, 48, 76, Эль-Хаддади, 78

Селтик – Лацио 2:1

Голы: Кристи, 67, Жульен, 89 – Лаццари, 40

Спортинг – Русенборг 1:0

Гол: Боласи, 70

Трабзонспор – Краснодар 0:2

Голы: Берг, 49, Вильена, 90+2

Хетафе – Базель 0:1

Гол: Фрай, 18
Удаление: Буа, 74 (Базель)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы
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