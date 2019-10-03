Лига Европы: результаты матчей 3 октября
В четверг, 3 октября, были сыграны матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Их результаты – в материале Спорт24.
Астана – Партизан 1:2
Голы: Сигурйонссон, 85 – Садик, 29, 73
Первый матч разыграли в Казахстане, где "Астана" украинца Романа Григорчука принимала сербский "Партизан". Два гола Садика принесли победу именно гостям. "Астана" сумела отличиться лишь один раз в конце встречи.
Читайте также: Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве
Видеообзор матча Астана – Партизан
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 1/8 финала Кубка Украины: результаты жеребьевкисегодня , 13:09
-
Ястремская в паре с Остапенко сенсационно вышла в полуфинал на соревнованиях в Пекинесегодня , 10:32
-
"Ливерпуль" в триллере одолел "Зальцбург", "Челси" переиграл "Лилль": результаты Лиги чемпионовсегодня , 08:14
Комментарии