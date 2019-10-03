Лига Европы: результаты матчей 3 октября

В четверг, 3 октября, были сыграны матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Их результаты – в материале Спорт24.

Астана – Партизан 1:2

Голы: Сигурйонссон, 85 – Садик, 29, 73

Первый матч разыграли в Казахстане, где "Астана" украинца Романа Григорчука принимала сербский "Партизан". Два гола Садика принесли победу именно гостям. "Астана" сумела отличиться лишь один раз в конце встречи.

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Видеообзор матча Астана – Партизан