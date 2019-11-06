Бывший игрок "Львова" спас "Гимарайнш" от поражения "Арсенала" в Лиге Европы: видео

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Лига Европы 2019 – обзор матчей 07.11.2019 – ЛЕ

В среду, 6 ноября, стартовал четвертый тур Лиги Европы. Португальский клуб "Гимарайнш" ушел от поражения в матче против лондонского "Арсенала" благодаря голу экс-игрока "Львова" Дуарте.

Гимарайнш – Арсенал 1:1

Голы: Дуарте, 90+1 – Мустафи, 81

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Гимарайнш – Арсенал: видеообзор матча

Расписание матчей 7 ноября

17.50
Астана – АЗ Алкмар

19.55
АПОЭЛ – Карабах
Базель – Хетафе
Копенгаген – Динамо
Краснодар – Трабзонспор
ЛАСК Линц – ПСВ
Лацио – Селтик
Лугано – Мальме
Русенборг – Спортинг
Стандарт – Айнтрахт
Ф91 Дюделанж – Севилья
ЧФП Клуж – Ренн

22.00
Боруссия М – Рома
Брага – Бешикташ
Вольфсберг – Башакшехир
Вольсбург – Гент
Вулверхэмптон – Слован
Эспаньол – Лудогорец
Манчестер Юнайтед – Партизан
Александрия – Сент-Этьен
Рейнджерс – Порту
Фейеноорд – Янг Бойз
Ференцварош – ЦСКА

Турнирная таблица Лиги Европы

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига Европы Спорт Футбол
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