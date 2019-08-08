Лига Европы: результаты матчей 8 августа

В четверг, 8 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Первые матчи третьего квалификационного раунда сыграли еще во вторник, 6 августа. В среду, 7 августа, был сыгран один матч. Остальные игры – 8 августа

"Арарат-Армения" – "Сабуртало" 1:2

Голы: Кобялко, 31 – Алтунашвили, 72, Кения, 76

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В столице Армении первыми забили хозяева. Россиянин Антон Кобялко забил после паса Гузя на 31-й минуте. Но во втором тайме "Сабуртало" перевернул все с ног на голову за 4 минуты. Сначала Сандро Алтунашвили сравнял счет, а затем экс-хавбек Карпат Леван Кения вырвал победу для чемпионов Грузии.

"Рига" – ГИК 1:1

Голы: Билински, 81 – Вайрюнен, 7

ФК "Рига" в домашнем матче не сумел обыграть ГИК. Отметим, что украинские легионеры латвийской команды получили игровое время. Нападающий Роман Дебелко вышел в стартовом составе "Риги", но был заменен на 61-й минуте Камилнм Билински. Полузащитник Вячеслав Шарпар начинал матч на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме. На 76-й минуте он заменил Томислава Сарыча.

"Сутьеска" – "Линфилд" 1:2

Голы: Кояшевич, 11 – Миллар, 38, 65

Слован – Дандолк 1:0

Гол: Холман, 86

Астана – Валлетта 5:1

Голы: Сигурйонссон, 8, 57, Логвиненко, 15, Томасов, 35, Янга, 80 – Фонтанелла, 67

Команда Романа Григорчука одержала уверенную и разгромную победу. Поэтому шансы на проход в следующий раунд квалификации возросли в разы.

АЕК (Ларнака) – Гент 1:1

Голы: Тричковски, 88 – Яремчук, 26

Украинский форвард Роман Яремчук продолжает забивать. На этот раз он отметился в воротах АЕК, а его "Гент" сыграл вничью на выезде.

А вот и видео, как Яремчук опять забил за "Гент" в Лиге Европы

Спарта – Трабзонспор 2:2

Голы: Коста, 16, Канга, 68 – Экубан, 84, Серлот, 89

Пюник– Вулвергемптон 0:4

Голы: Догерти, 29, Хименес, 42, 46, Невиш, 90+1

Шериф – АИК 1:2

Голы: Кендыш, 56 (пен) – Лукич, 12 (авт), Сигторссон, 14

Хаугесунн – ПСВ 0:1

Гол: Бергвейн, 24

Тун – Спартак (Москва) 2:3

Голы: Хефти, 52, Рапп, 59 – Понсе, 22 Бакаев, 29, 79

Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (Спартак)

Нефтчи – Иегуда 2:2

Голы: Жозеф-Монроз, 43, Алескеров, 90+7 -Тамби, 26, Гадир, 36

Молде – Арис 3:0

Голы: Эйкрем, 27, Хестад, 32, Эллингсен, 87

Мариуполь – АЗ Алкмар 0:0

Мальме – Зриньски 3:0

Голы: Бенгтссон, 36, Кристиансен, 66, Риекс, 74

Вентспилс – Гимарайнш 0:3

Голы: Давидсон, 30, Родригес Пепе, 50, Амоа, 80

Еще одно украинское дерби в Лиге Европы – "Венстпилс" Михаила Сергийчука дома уступило "Гимарайнш", за которую играет Валерий Бондаренко. Однако если форвард сыграл в этом матче и даже получил желтую карточку (а затем был заменен во втором тайме), то Бондаренко провел матч на скамейке запасных.

Брондбю – Брага 2:4

Голы: Кайзер, 15, 50 – Паулинью, 18, Орта, 20, 90+2, Херманссон, 90+4 (авт)

Университатя Крайова – АЕК (Афины) 0:2

Голы: Манталос, 60, Ливая, 85

ЦСКА (София) – Заря 1:1

Голы: Эвандро, 13 – Юрченко, 45+1 (пен)

Фейеноорд – Динамо (Тбилиси) 4:0

Голы: Синистерра, 43, Кобоури, 82 (авт), Берхюйс, 84, Нарсинг, 88

Удаление: Шулая, 78 (Динамо)

Маккаби (Тель-Авив) – Судува 1:2

Голы: Офоеду, 84 – Керла, 37, Янкаускас, 77

Лудогорец – Нью-Сейнтс 5:0

Голы: Херрингтон, 10 (авт), Чибота, 28, Кешерю, 65, Моци, 76

Антверпен – Виктория 1:0

Гол: Родригес, 29

Локомотива – Страсбург 0:1

Гол: Митрович, 11

Удаление: Томашевич, 10 (Локомотива)