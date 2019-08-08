Лига Европы: результаты матчей 8 августа
В четверг, 8 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Первые матчи третьего квалификационного раунда сыграли еще во вторник, 6 августа. В среду, 7 августа, был сыгран один матч. Остальные игры – 8 августа
"Арарат-Армения" – "Сабуртало" 1:2
Голы: Кобялко, 31 – Алтунашвили, 72, Кения, 76
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В столице Армении первыми забили хозяева. Россиянин Антон Кобялко забил после паса Гузя на 31-й минуте. Но во втором тайме "Сабуртало" перевернул все с ног на голову за 4 минуты. Сначала Сандро Алтунашвили сравнял счет, а затем экс-хавбек Карпат Леван Кения вырвал победу для чемпионов Грузии.
"Рига" – ГИК 1:1
Голы: Билински, 81 – Вайрюнен, 7
ФК "Рига" в домашнем матче не сумел обыграть ГИК. Отметим, что украинские легионеры латвийской команды получили игровое время. Нападающий Роман Дебелко вышел в стартовом составе "Риги", но был заменен на 61-й минуте Камилнм Билински. Полузащитник Вячеслав Шарпар начинал матч на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме. На 76-й минуте он заменил Томислава Сарыча.
"Сутьеска" – "Линфилд" 1:2
Голы: Кояшевич, 11 – Миллар, 38, 65
Слован – Дандолк 1:0
Гол: Холман, 86
Астана – Валлетта 5:1
Голы: Сигурйонссон, 8, 57, Логвиненко, 15, Томасов, 35, Янга, 80 – Фонтанелла, 67
Команда Романа Григорчука одержала уверенную и разгромную победу. Поэтому шансы на проход в следующий раунд квалификации возросли в разы.
АЕК (Ларнака) – Гент 1:1
Голы: Тричковски, 88 – Яремчук, 26
Украинский форвард Роман Яремчук продолжает забивать. На этот раз он отметился в воротах АЕК, а его "Гент" сыграл вничью на выезде.
А вот и видео, как Яремчук опять забил за "Гент" в Лиге Европы
Спарта – Трабзонспор 2:2
Голы: Коста, 16, Канга, 68 – Экубан, 84, Серлот, 89
Пюник– Вулвергемптон 0:4
Голы: Догерти, 29, Хименес, 42, 46, Невиш, 90+1
Шериф – АИК 1:2
Голы: Кендыш, 56 (пен) – Лукич, 12 (авт), Сигторссон, 14
Хаугесунн – ПСВ 0:1
Гол: Бергвейн, 24
Тун – Спартак (Москва) 2:3
Голы: Хефти, 52, Рапп, 59 – Понсе, 22 Бакаев, 29, 79
Нереализованный пенальти: Шюррле, 66 (Спартак)
Нефтчи – Иегуда 2:2
Голы: Жозеф-Монроз, 43, Алескеров, 90+7 -Тамби, 26, Гадир, 36
Молде – Арис 3:0
Голы: Эйкрем, 27, Хестад, 32, Эллингсен, 87
Мариуполь – АЗ Алкмар 0:0
Мальме – Зриньски 3:0
Голы: Бенгтссон, 36, Кристиансен, 66, Риекс, 74
Вентспилс – Гимарайнш 0:3
Голы: Давидсон, 30, Родригес Пепе, 50, Амоа, 80
Еще одно украинское дерби в Лиге Европы – "Венстпилс" Михаила Сергийчука дома уступило "Гимарайнш", за которую играет Валерий Бондаренко. Однако если форвард сыграл в этом матче и даже получил желтую карточку (а затем был заменен во втором тайме), то Бондаренко провел матч на скамейке запасных.
Брондбю – Брага 2:4
Голы: Кайзер, 15, 50 – Паулинью, 18, Орта, 20, 90+2, Херманссон, 90+4 (авт)
Университатя Крайова – АЕК (Афины) 0:2
Голы: Манталос, 60, Ливая, 85
ЦСКА (София) – Заря 1:1
Голы: Эвандро, 13 – Юрченко, 45+1 (пен)
Фейеноорд – Динамо (Тбилиси) 4:0
Голы: Синистерра, 43, Кобоури, 82 (авт), Берхюйс, 84, Нарсинг, 88
Удаление: Шулая, 78 (Динамо)
Маккаби (Тель-Авив) – Судува 1:2
Голы: Офоеду, 84 – Керла, 37, Янкаускас, 77
Лудогорец – Нью-Сейнтс 5:0
Голы: Херрингтон, 10 (авт), Чибота, 28, Кешерю, 65, Моци, 76
Антверпен – Виктория 1:0
Гол: Родригес, 29
Локомотива – Страсбург 0:1
Гол: Митрович, 11
Удаление: Томашевич, 10 (Локомотива)