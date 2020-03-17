УЕФА назвала новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Из-за пандемии коронавируса в Европе все крупные спортивные события были перенесены. В том числе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Поэтому УЕФА пришлось менять даты финалов двух турниров. Напомним, ранее финал Лиги Европы должен был состояться 27 мая в Гданьске, а финал Лиги чемпионов 31 мая должен был принять Стамбул.

Важно УЕФА перенес Евро-2020

Теперь же, по данным Marca, финал Лиги Европы состоится 24 июня, а победителя Лиги чемпионов определят 27 июня. Эти даты стали свободными после переноса Евро-2020 на 2021 год.

Однако нерешенным является вопрос о стадии плей-офф обоих турниров. По данным СМИ, среди вариантов проведение лишь одного матча (вместо двух) на поле одного из соперников. Однако какое решение по этому приняли в УЕФА, пока неизвестно.

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Стоит отметить, что в плей-офф Лиги Европы выступает украинский "Шахтер". "Горняки" в первом матче 1Е8 финала на выезде обыграли немецкий "Вольфсбург". Второй матч, который должен был состояться в Украине 19 марта, перенесли из-за коронавируса.

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