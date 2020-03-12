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"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК: результат матчей и видео голов 1/8 финала Лиги Европы

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12 марта состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы. Результаты и видео голов – в материале Спорт24.

Айнтрахт – Базель 0:3

Голи: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85

Айнтрахт – Базель видеообзор

Башакшехир – Копенгаген 1:0

Гол: Вишча, 88 (пен)

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Ласк – Манчестер Юнайтед 0:5

Голи: Игало. 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3

Ласк – Манчестер Юнайтед видеообзор

Вольфсбург – Шахтер начало о 22:00

Олимпиакос – Вулверхемптон начало о 22:00

Рейнджерс – Баер начало о 22:00

Севилья – Рома перенесено

Интер – Хетафе перенесено

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
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