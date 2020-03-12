"Манчестер Юнайтед" разгромил ЛАСК: результат матчей и видео голов 1/8 финала Лиги Европы
12 марта состоялись первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы. Результаты и видео голов – в материале Спорт24.
Айнтрахт – Базель 0:3
Голи: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85
Айнтрахт – Базель видеообзор
Башакшехир – Копенгаген 1:0
Гол: Вишча, 88 (пен)
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Ласк – Манчестер Юнайтед 0:5
Голи: Игало. 28, Джеймс, 58, Мата, 82, Гринвуд, 90+2, Перейра, 90+3
Ласк – Манчестер Юнайтед видеообзор
Вольфсбург – Шахтер начало о 22:00
Олимпиакос – Вулверхемптон начало о 22:00
Рейнджерс – Баер начало о 22:00
Севилья – Рома перенесено
Интер – Хетафе перенесено
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