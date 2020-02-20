Победа "Шахтера", ничья "Манчестер Юнайтед" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 20 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Среди них и матч "Шахтера" против "Бенфики". Все результаты – в материале Спорт24.
Шахтер – Бенфика 2:1
Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пицци, 67 (пен)
Как это было: "Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: две отменены гола из-за VAR – видео
Видеообзор матча Шахтер – Бненфика
Айнтрахт Франкфурт – Зальцбург 4:1
Голы: Камада, 12, 43, 53, Костич, 56 – Хван, 85 (пен)
Брюгге – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Деннис, 15 – Марсияль, 36
Видеообзор матча Брюгге – Манчестер Юнайтед
Копенгаген – Селтик 1:1
Голы: Н'Дое, 52 – Эдуард, 14
Нереализованный пенальти Стаге, 79 (Копенгаген)
Лудогорец – Интер 0:2
Голы: Эриксен, 71, Лукаку, 90+5
Спортинг – Башакшехир 3:1
Голы: Коутс, 3, Шпорар, 44, Виетто, 51 – Вища, 77 (пен)
Хетафе – Аякс 2:0
Голы: Дейверсон, 38, Кеннеди, 90+3
ЧФР Клуж – Севилья 1:1
Голы: Дяк, 59 (пен) – Эн Несири, 82
22:00. АЗ Алкмар – ЛАСК
22:00. АПОЭЛ – Базель
22:00. Байер Леверкузен – Порту
22:00. Вольфсбург – Мальме
22:00. Вулверхэмптон – Эспаньол
22:00. Олимпиакос – Арсенал
22:00. Рейнджерс – Брага
22:00. Рома – Гент
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