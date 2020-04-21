Италия и Франция заявили о возобновлении сезона: когда вернется футбол

Все лиги Европы, кроме белорусской, вынужденно приостановлены из-за пандемии COVID-19. В то же время в большинстве стран клубы стремятся доиграть текущий сезон. Спорт24 рассказывает, когда может произойти долгожданное возвращение европейского футбола.

УЕФА рекомендовал европейским лигам не спешить с решением о досрочном завершении сезона 2019/2020. Там рассчитывают, что сезон удастся доиграть.

Рекомендации УЕФА появились в ответ на решение руководителей бельгийских клубов досрочно завершить сезон. УЕФА пригрозил исключить клубы Бельгии из еврокубков. Поэтому бельгийцы взяли паузу на размышления.

Читайте также УЕФА может не допустить некоторые клубы в Лигу чемпионов и Лигу Европы: рискует ли Украина

Серия A

Состоялось заседание совета Серии A относительно возможного возобновления чемпионата Италии.

На нем было подтверждено единогласное желание доиграть сезон-2019/20, если правительство страны позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

"Восстановление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", – говорится в заявлении лиги.

Кстати Я видел вещи, которые никто не должен видеть: президент клуба Серии А отказался доигрывать сезон

Впрочем, семь итальянских клубов – "Торино", "Сампдория", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешия" и "Удинезе" – выступили за немедленное завершение сезона. Позже "Фиорентина" и "Парма" опровергли нежелание продолжать сезон в Серии A.

В Италии рассчитывают продолжить сезон в июне-июле.

В Серии А осталось доиграть 12-13 туров.

Лига 1

Если в Италии только выразили желание доиграть сезон, то во Франции даже назвали конкретные сроки.

Президиум Совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) опубликовал возможный вариант возобновления чемпионата страны.

Организаторы планируют восстановить соревнования 17 июня, а закончить – 25 июля. Сезон 2020/21 должен начаться 22 и 23 августа.

В Лиге 1 осталось доиграть 10-11 туров.

Бундеслига

Первой выйти из карантина может Германия, которая довольно успешно, если так можно сказать, борется с пандемией коронавируса.

Там рассчитывают начать проводить футбольные матчи без зрителей уже 9 мая!

Часть немецких клубов возобновила тренировочный процесс. В частности, это "Бавария", "Вольфсбург" и другие клубы.

Заслуживает внимания 13 из 36 немецких футбольных клубов обанкротятся в мае и июне, если сезон не восстановят

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт в понедельник объявили, что вскоре возможно восстановление чемпионата Германии, информирует сайт "Баварии".

"Возможно, с 9 мая начнут проводиться матчи без зрителей. Выходные с футболом гораздо более сносные, чем выходные без футбола", – заявил Зедер.

При этом политик подчеркнул, что для этого "зеленый свет" должен дать Институт Роберта Коха.

В Бундеслиге осталось сыграть 9 туров.

Ла Лига

В Испании все футбольные соревнования приостановлены бессрочно. Пока испанцы не могут назвать приблизительные сроки восстановления футбольного сезона.

В частности, в Испании продолжает "бурлить" пандемия. Там количество зараженных лиц достигло 200 210, умерли 24 114 человек.

Это больше, чем в Италии, откуда в Европе начал распространяться коронавирус.

В Ла Лиге осталось сыграть 11 туров.

АПЛ

Клубы английской Премьер-лиги провели видеоконференцию, на которой договорились доиграть сезон, сообщает Sky Sports.

Согласно этим планам, сезон будет восстановлено не ранее, чем 8 июня, и это при условии, что правительство страны позволит командам тренироваться после окончания карантина 7 мая.

Также, по информации СМИ, премьер-лига якобы разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях.

Матчи будут проходить в июне-июле и будут транслироваться по телевидению. Вместо стадионов будут использованы тренировочные базы клубов.

Последняя версия, о которой пишут местные СМИ, это то, что поединки могут вместить в пять недель, а болельщики не будут посещать матчи до ноября.

Командам АПЛ осталось провести по 9-10 матчей.

УПЛ

Украина, как и большинство стран, стремится доиграть нынешний чемпионат. Главная причина доигрывания сезона – это борьба "Динамо" и "Зари" за второе место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

По информации "ТаТоТаке", чемпионат Украины планируют восстановить в середине июня, если в мае футболистам позволят полноценно тренироваться.

Карантин в Украине могут продлить до 12 мая.

В УПЛ осталось доиграть 9 туров.

Еврокубки

Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы стремятся провести после завершения всех футбольных лиг в августе, информирует Daily Mirror.

Перенесенные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов предлагается провести 7-8 августа. Сейчас в четвертьфинал уже вышли "Атлетико", "Аталанта", "Лейпциг" и ПСЖ.

Это важно Президент УЕФА рассказал, каким будет футбол после пандемии COVID-19

Дальнейшие поединки Лиги чемпионов будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.

Также существует вероятность, что со стадии четвертьфинала будут одноматчевые противостояния.

Перенесенные первые матчи 1/8 финала Лиги Европы "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" предлагается провести 2-3 августа. Все ответные – 6-го августа.

Четвертьфиналы Лиги Европы запланированы на 10 и 13 августа, полуфиналы – на 17 и 20 августа, финал в Гданьске – на 27-е число.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.