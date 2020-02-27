Лига Европы: результаты матчей 1/16 финала
В среду, 26 февраля, стартовали матчи 1/16 финала Лиги Европы. Их результаты – в обзоре Спорт24.
Брага – Рейнджерс 0:1
Гол: Кент, 61
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (Рейнджерс)
К теме: Лига Европы: расписание матчей 1/16 финала
Брага – Рейнджерс видеообзор матча
Расписание других матчей
19:55. Базель – АПОЕЛ
19:55. Башакшехир – Спортинг
19:55. Гент – Рома
19:55. Эспаньол – Вулверхэмптон
19:55. ЛАСК – АЗ Алкмар
19:55. Мальме – Вольфсбург
19:55. Порту – Баер Леверкузен
22:00. Арсенал – Олимпиакос Пирей
22:00. Аякс – Хетафе
22:00. Бенфика – Шахтер Д.
22:00. Зальцбург – Айнтрахт Франкфурт
22:00. Интер – Лудогорец
22:00. Манчестер Юнайтед – Брюгге
22:00. Севилья – ЧФР Клуж
22:00. Селтик – Копенгаген
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