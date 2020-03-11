Лига Европы: "Шахтер" едет в гости к обидчику "Александрии"

В этот четверг, 12 марта, "Шахтер" продолжит свой путь к финалу Лиги Европы. После победы над "Бенфикой", "горняков" ждет встреча с немецким "Вольфсбургом".

И хотя на выезде у дончан всего 28% на победу по оценкам аналитиков Parimatch (у "волков" 43% и 29% на ничью), в целом шансы "Шахтера" на выход в четвертьфинал – 52%.

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В восьми предыдущих матчах в Бундеслиге "Вольфсбург" выиграл только три раза, из которых только один раз дома. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице и ведет борьбу за путевку в еврокубки на следующий сезон.

"Волки" ранее лишь раз встречались с украинской командой – в групповом турнире Лиги Европы осенью 2019 года они обыграли "Александрию" 3:1 (дома) и 1:0 (в гостях).

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"Шахтер", как более опытный еврокубковый боец, пересекался с немецкими командами 22 раза (по семь побед и поражений, а также восемь ничьих). "Горняки" выиграли четыре из 11 матчей в Германии при шести поражениях. Хотя вообще в плей-офф турнира "Шахтер" выступает неплохо на выезде: 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

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Соперник "горнякам" достался вполне проходимый, и положительный результат в гостевой встрече сильно укрепит шансы команды на выход в следующий этап. Задача для подопечных Луиша Каштру вполне выполнимая.