Лига Европы: шансы команды пройти в 1/8 финала

Вслед за матчами Лиги чемпионов, также будут сыграны и встречи плей-офф Лиги Европы. После первых противостояний во многих парах определились явные претенденты на выход на следующую стадию, впрочем, интриги также еще хватает.

И одна из самых непредсказуемых дуэлей при этом – "Бенфика" – "Шахтер". У этих команд достаточно равные шансы на успех. Аналитики Parimatch дают 56% на то, что дальше пройдут "горняки", португальцам же остается 44%. Напомним, что в Харькове дончане выиграли 2:1 и теперь им достаточно даже ничьей, но если команда пропустит, то все придется начинать сначала.

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Нет особого повода волноваться болельщикам "Интера", "Севильи", "Базеля", "Вулверхэмптона" и "Арсенала". У всех этих команд от 89% до 99% на выход в 1/8 финала, а заодно и чек на 1,1 миллиона евро призовых от УЕФА.

"Айнтрахт", "Манчестер Юнайтед", "Спортинг" (Лиссабон), "Селтик", "Вольфсбург" и "Рома", согласно котировкам, тоже должны пройти дальше. Хотя, плей-офф нередко нам дарит сенсации, и комфортный результат в первой встрече вполне может сыграть с кем-то злую шутку.

Нужно отметить, что матч "Интер" – "Лудогорец" будет сыгран без зрителей. Причина – коронавирус, из-за которого игра вообще была под угрозой срыва.

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