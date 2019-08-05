Лига Европы: "Заря" и "Мариуполь" получили потенциальных соперников в раунде плей-офф

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Лига Европы – жеребьевка – Заря и Мариуполь узнали соперников в ЛЕ 2019/20
"Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф / Фото из открытых источников

В Швейцарии состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы сезона 2019/2020. Своих потенциальных соперников узнали украинские клубы "Мариуполь" и "Заря".

"Мариуполь" и "Заря" при жеребьевке плей-офф раунда Лиги Европы были среди несеяных команд.

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"Мариуполь", если победит АЗ, в плей-офф раунде сыграет против победителя пары "Антверпен" – "Виктория" Пльзень.

Луганская "Заря" в случае победы над ЦСКА София сыграет в финале квалификации с победителем пары "Люцерн" – "Эспаньол".

Первые матчи плей-офф раунда состоятся 22 августа, ответные – через неделю.

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21 победитель раунда плей-офф попадет в групповой этап, где присоединится к 17 командам, которые имеют прямые путевки, четырем командам, уступившим в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, и шести командам, проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Своего потенциального соперника в плей-офф раунде получило киевское "Динамо". Чтобы сыграть в финале квалификации киевляне должны победить "Брюгге".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря ФК Мариуполь
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