Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа
В Амстердаме 3 марта состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона 2020/21. Сборная Украины будет выступать в элитном дивизионе.
Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в низший дивизион.
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Составы групп
Лига А
Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды
Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия
Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия
Группа А4: Германия, Украина, Испания, Бельгия
Лига B
Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия
Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия
Группа B3: Венгрии, Турция, Сербия, Россия
Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс
Лига С
Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория
Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия
Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция
Группа С4 Казахстан, Литва, Беларусь, Албания
Лига D
Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа D2 Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Календарь матчей
1-й тур: 3-5 сентября 2020 года.
2-й тур: 6-8 сентября 2020 года.
3-й тур: 8-10 октября 2020 года.
4-й тур: 11-13 октября 2020 года.
5-й тур: 12-14 ноября 2020 года.
6-й тур: 15-17 ноября 2020 года.
Финальный раунд турнира: 2-6 июня 2021 года.
Что такое Лига наций УЕФАЭто международный футбольный турнир среди сборных Европы, который будет проводиться под руководством УЕФА. Частота проведения турнира – раз в 2 года, выявления победителя – по нечетным годам. Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.
Две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первую двойку в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.