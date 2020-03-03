Лига наций: результаты жеребьевки группового этапа

В Амстердаме 3 марта состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона 2020/21. Сборная Украины будет выступать в элитном дивизионе.

Победители групп сыграют в решающей части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в группах, отправятся в низший дивизион.

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Составы групп

Лига А

Группа А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Нидерланды

Группа А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Бельгия

Лига B

Группа B1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия

Группа B2: Израиль, Словакия, Шотландия, Чехия

Группа B3: Венгрии, Турция, Сербия, Россия

Группа B4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс

Лига С

Группа С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория

Группа С2: Армения, Эстония, Северная Македония, Грузия

Группа С3: Молдова, Словения, Косово, Греция

Группа С4 Казахстан, Литва, Беларусь, Албания

Лига D

Группа D1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа D2 Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Календарь матчей

1-й тур: 3-5 сентября 2020 года.

2-й тур: 6-8 сентября 2020 года.

3-й тур: 8-10 октября 2020 года.

4-й тур: 11-13 октября 2020 года.

5-й тур: 12-14 ноября 2020 года.

6-й тур: 15-17 ноября 2020 года.

Финальный раунд турнира: 2-6 июня 2021 года.



Что такое Лига наций УЕФАЭто международный футбольный турнир среди сборных Европы, который будет проводиться под руководством УЕФА. Частота проведения турнира – раз в 2 года, выявления победителя – по нечетным годам. Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.



Две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первую двойку в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.