Лигу чемпионов могут не доиграть: детали сенсационного решения
Сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/2020 может быть не доигран из-за пандемии коронавируса. В УЕФА не исключают вариант, согласно которому турниры придется завершить досрочно без определения победителей.
Член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Олссон, который также является президентом европейских лиг, заявил, что УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в августе, сообщает BBC.
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"Если бы это было возможно, то я думаю, что это было бы хорошо, потому что это также означало бы, что мы можем гарантировать целостность финальной фазы нынешнего сезона международного футбола", – заявил Олссон.
Однако есть вероятность, что турниры не будут доиграны, если в мае не будет принято решение относительно их будущего.
У УЕФА могут возникнуть проблемы с календарем матчей.
"Но, конечно, мы должны принять решение по этому поводу, по крайней мере, в конце мая, потому что иначе, вероятно, не удастся втиснуть их, а также отобрать клубы для нового сезона", – добавил член Исполкома УЕФА.
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Что известно о возобновлении еврокубков
По предварительной информации, УЕФА планирует доиграть матчи еврокубков в августе, когда будут завершены национальные лиги.
Перенесенные матчи 1/8 финала предлагается провести 7 – 8 августа.
Дальнейшие поединки будут проводиться каждые три дня с тем расчетом, чтобы финал состоялся 29 августа.
При этом стадии 1/4 и 1/2 финала будут проводиться на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть их за две недели.
Также будет перенесен старт нового сезона. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21 должны стартовать во вторник, 20 октября. Лигу Европы планируется начать 22 октября.
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