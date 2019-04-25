Лигу чемпионов могут радикально изменить после 2024 года: детали

Лига чемпионов в 2024 году может значительно изменить свой вид. Топ-клубы Европы хотят ее реформы.

Президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли направил письмо членам организации относительно возможной реформы в Лиге чемпионов. Он хочет расширить роль ЛЧ после 2024 года. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер.

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В предложенных изменениях говорится, что вместо квалификации в еврокубок через чемпионаты своих стран будет введена европейская система пирамиды футбола – с вылетом и повышением в классе между дивизионами, высшим из которых станет Лига чемпионов.

Letter from Juventus and ECA chairman Agnelli to all ECA clubs confirms desire for a European pyramid with promotion and relegation in Champions League after 2024 instead of direct qualification from domestic leagues: pic.twitter.com/syhxKrYwMy — Martyn Ziegler (@martynziegler) 25 квітня 2019 р.

Еще перед тем ECA предложила изменить формат, когда 24 из 32 участников турнира, которые выйдут в плей-офф, гарантируют себе участие в следующем розыгрыше. Следовательно от национальных чемпионатов будут разыгрываться всего 8 путевок в групповой этап.

Также вместо восьми групп по четыре команды предложено четыре группы по восемь команд. Таким образом, команды проведут по 14 матчей в группе и смогут заработать больше денег.

Кто такая Ассоциация европейских клубов (ECA)

Единственный независимый орган, непосредственно представляющий интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЭСА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Ее целью является создание новой, более демократичной модели управления, которая по-настоящему отражает ведущую роль клубов в футболе.