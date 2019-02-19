Лион – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 19 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и испанской "Барселоной". В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них и покажут в прямом эфире матч "Лион" – "Барселона". Начало трансляции в 21:45, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Лион" – "Барселона" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции платный – 69 гривен в месяц.

Матч Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" состоится во вторник, 19 февраля. Начало встречи – в 22:00. Обзор матча и видео голов "Лион" – "Барселона" на сайте Спорт24 по окончании игры.

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