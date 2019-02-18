Лион – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

19 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 между французским "Лионом" и испанской "Барселоной". Букмекеры определили, у кого больше шансов на победу в этом противостоянии.

Хотя "Лион" и играет дома, но фаворитом все равно остается каталонский клуб. "Фаворит Спорт" на выездную победу "Барселоны" дает коэффициент 1,72. Коэффициент на успех хозяев – 4,65. Ничья – 4,10.

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Pari Match оценил шансы "Барселоны" на победу коэффициентом 1,77. Шансы "Лиона" одержать успех в родных стенах букмекеры оценили в 4,30. На ничью Pari Match дает 4,10.

В William Hill на победу "блауграны" дают коэффициент 1,75. На первую победу "Лиона" в матчах с "Барселоной" – 4,40, а на ничью – 4,00.

Пути "Барселоны" и "Лиона" пересекались шесть раз. Сейчас в активе каталонцев 4 победы. Еще два матча завершились вничью. "Барселона" всего забила французам 16 голов. В активе "Лиона" только 7.

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