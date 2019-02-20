"Лион" и "Барселона" не сумели определить победителя в матче Лиги чемпионов: видео

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Лион – Барселона: видео голов, обзор матча Лиги чемпионов
Лион – Барселона результат и обзор

Обидчик донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов французский "Лион" в первом матче 1/8 финала турнира принимал дома грозную испанскую "Барселону". Но зрители на переполненном "Парк Олимпик Лионне" голов так и не увидели. Хотя случаи были у обеих команд.

Лион – Барселона 0:0

Игроки "Лиона", на правах хозяина, начали матч активнее. И за первые десять минут имели два момента, чтобы выйти вперед в счете. Но дважды помешал голкипер "Барсы" тер Стеген. Сначала он выручил после коварного удара Ауара в нижний угол ворот. А впоследствии лишь его прыжок, когда он задел мяч кончиками пальцев, не дал тому залететь в ворота после удара Терье – перекладина!

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У "Барселоны" еще перед тем была возможность забить из штрафного. Но Месси промахнулся. А после опасных моментов "Лиона" закрыла соперников на их половине поля. Но самой пройти насыщенную защиту хозяев поля не удавалось. Поэтому все, что удалось создать – это удар Месси после прострела Альбы (выше ворот), и момент Дембеле. Однако в последнем случае спас Лопес, который вовремя вышел из ворот.

Поэтому первый тайм был с малым количеством моментов. Два из них возникли уже перед перерывом. Но после удара Терье мяч прошел мимо рамки ворот. А удар Бускетса у противоположных ворот после рикошета тоже оказался неточным.

Видео моментов первого тайма матча Лион – Барселона

 

 

Во втором тайме "Барселона" усилила давление на ворота соперников. Но голевых моментов от этого не увеличилось. Месси, Суарес и Дембеле так и не могли пройти защиту "Лиона". Хозяева имели мало возможностей.

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Выйти вперед в этом матче "Барселона" могла незадолго до конца игры, когда Месси сбили недалеко от штрафной. Сам аргентинец решил пробивать. Но попал в стойку из игроков.

Матч так и закончился без забитых голов. Теперь команды все решат 13 марта на "Камп Ноу".

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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