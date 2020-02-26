24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Лион – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

- Читати новину українською
Лион – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/juventusfc

"Лион" и "Ювентус" встретятся 26-го февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Официально смотреть матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в Украине по телевидению можно на каналах "Футбол 1" или "Футбол 2". Именно "Футбол 1" покажет в прямом эфире матч "Лион" – "Ювентус".

К теме: Лион – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Начало трансляции из Лиона в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.

Трансляция матчей на каналах "Футбол 1/2" доступна только для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также кабельных операторов "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega.

Смотреть онлайн матч "Лион" – "Ювентус" можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячный абонемент на все три канала "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе.

Эта услуга стоит от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Для команд это будет пятый очный поединок, и все они состоялись в последние шесть лет. "Юве" победил в трех из четырех последних поединков, в том числе дважды во Франции с одинаковым счетом 1:0

Обзор игры "Лион" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.

Белла Хадид засветила обнаженную грудь: пикантные фото 18+
25 февраля
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Футбол Спорт Ювентус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 00:33 "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью, "сине-гранатовые" доигрывали матч в меньшинстве – видео
Ігор Саджениця
25 февраля 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
Ігор Саджениця
25 февраля 19:37 Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры
Михайло Гема
25 февраля 11:44 Уайлдер обвинил свой костюм в поражении Фьюри: он весил 18 килограммов
Ігор Саджениця
24 февраля 17:41 Скоро весна: тренировки на пресс и ягодицы от полуфиналистки Олимпийских игр
Катерина Козачинська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук