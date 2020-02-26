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"Ювентус" сенсационно уступил "Лиону" в 1/8 финала Лиги чемпионов: видео

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Лион – Ювентус: результат и видео голов

26 февраля "Лион" одержал минимальную победу в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" – 1:0.

Лион – Ювентус 1:0

Гол: Тузар, 31

Для "Ювентуса" это непростая неделя и во многом ключевая в дальнейшей борьбе за трофеи сезона: "зебры" встречаются с "Лионом" в Лиге чемпионов, а уже на выходных их ждет поединок против одного из главных преследователей в национальном чемпионате – "Интера".

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У французского коллектива хватает своих забот: команда Руди Гарсии сейчас отстает на семь очков от зоны ЛЧ в чемпионате страны, поэтому еще неясно, что важнее – внутренний турнир или попытка совершить сенсацию в еврокубке.

Первый по-настоящему опасный момент в матче случился у ворот "Ювентуса" на 20-й минуте. Карл Токо Экамби неплохо пробил головой после подачи с углового. Не хватило ему немного точности – попал в перекладину.

А в середине первого тайма случился уже неприятный момент – юному Де Лигту разбили голову. Сандро фактически наступил ему шипами на голову в чужой штрафной.


Де Лигт разбил голову в матче "Лион" – "Ювентус" / Фото: скриншот

Через несколько минут "Лион" воспользовался моментом, пока Де Лигту делали повязку, и забил гол. Блестящий проход по левому флангу к воротам "Ювентуса" от Ауара, мягкий навес на Тузара, который не противоходе легко переправил мяч в ворота итальянцев – 1:0.

Видео гола Тузара

Также в конце первого тайма "Лион" имел прекрасную возможность удвоить преимущество в матче, когда Токо Экамби перехватил мяч, влетел в штрафную и пробил, но мимо ближней девятки.

Лион – Ювентус видеообзор матча

После перерыва "Старая синьора" всеми силами пыталась вырвать хотя бы ничью в матче, создавая моменты и владея инициативой. На 68-й минуте Алекс Сандро сделал точную поперечную передачу на Пауло Дибалу, который ушел от защитника, но сильно пробил мимо левой штанги.

В конце игры наконец и Криштиану Роналду получил возможность забить, но в борьбе с соперником упал в штрафной "Лиона" и арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему.

Через несколько минут "Ювентус" все же забил, правда из офсайда – Дибала получил мяч в штрафной соперника, развернулся и пробил без шансов для голкипера, но особо не радовался, понимая, что находится в офсайде.

Таким образом, "Лион" с минимальным преимуществом поедет на ответный матч в Турин, который состоится 17 марта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов Ювентус
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