"Лион" нанес первое поражение ПСЖ в чемпионате: видео голов

В чемпионате Франци сыграли центральный матч 23-го тура – "Лион" принимал ПСЖ. И хозяева "Стад де Люмьер" нанесли звездным соперникам первое поражение в чемпионате.

Лион – ПСЖ 2:1

Голы: Мусса Дембеле, 33, Фекир, 49 (пенальти) – Ди Мария, 7

ПСЖ вышел вперед еще в начале встречи. Дракслер отобрал мяч на чужой половине поля и отдал пас на Ди Марию. Последний без проблем пробил Лопеса и открыл счет во встрече.

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Но еще до перерыва "Лиону" удалось отыграться. Дюбуа навесил со штрафного, Ареола ошибся на выходе (как и защита ПСЖ) и Дембеле головой переправил мяч в ворота.

Победный гол хозяевами был забит в начале второго тайма. Тиаго Сильва сбил на входе в штрафную Дембеле, и арбитр назначил пенальти. Фекир четко реализовал удар с 11-метровой отметки.

Стоит отметить, что между этими голами было еще как минимум две возможности в ПСЖ забить гол. В первом случае лишь скачок Денайера помог вынести мяч с линии ворот после удара Ди Марии. Уже во втором тайме Лопес кончиками пальцев перевел мяч на угловой после удара Мбаппе.

Но и "Лион" тоже мог забивать. Однако Дембеле не реализовал выход один на один на ворота ПСЖ.

ПСЖ проиграл первый матч в чемпионате Франции в этом сезоне. И в дальнейшем остался лидером. "Лион" же на третьей позиции.

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К слову, на этом матче присутствовал тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер. При этом он прибыл на матч через четыре часа после игры своей команды. Его МЮ сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов уже на следующей неделе – 12 февраля команда сыграют первый матч на "Олд Траффорд".

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