ПСЖ разгромно победил "Лион" в матче 1/2 финала Кубка Франции

4 марта в рамках 1/2 финала Кубка Франции "Лион" дома встречался с ПСЖ. Поединок завершился убедительной победой парижан.

Лион – ПСЖ 1:5

Голы: Террье, 11 – Мбаппе, 14, 70, 90+2, Неймар, 64, Сарабия, 82

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Первым опасным моментом в игре отличились гости. Из-за пределов штрафной в дальний угол попал Мбаппе – Антонио Лопеш парировал удар.

На 12-й минуте хозяева поля вышли вперед в счете. С правого фланга сделал прострел Экамби, а Террье ударом в одно касание перевел мяч в сетку ворот Кейлора Наваса – 1:0. ПСЖ быстро побежал вперед, после пропущенного гола.

Уже на 15-й минуте счет в игре сравнялся. Сарабия подал мяч с углового, Курзава пробил головой в направлении ворот, а там уже тут как тут был Мбаппе, который подправил мяч в ворота.



ПСЖ вышел вперед в счете

"Лиону" удалось выйти в две передачи из обороны в атаку, Террье один на один вышел с вратарем ПСЖ – кипер отбил мяч ногой и помешал французу оформить дубль в матче.

Опасным ударом в конце первого тайма отличился ПСЖ, Кавани пробил слета – стойка спасает владения Лопеша.

Второй тайм активнее начали хозяева поля. Игрок "Лиона" подал с углового, после "пожара" у ворот Наваса, гостям удалось разрядить ситуацию.

На 61 минуте судья встречи назначил пенальти в ворота хозяев поля, Марсал сыграл рукой в штрафной и получил вторую желтую карточку. "Лион" остался в меньшинстве, а ПСЖ получил шанс выйти вперед в счете. К 11-метровой отметке подошел Неймар и уверенно обыграл вратаря гостей – 1:2.



Неймар уверенно реализовал пенальти

Мбаппе ворвался в штрафную гостей, обыграл защитника и сильно пробил в створ ворот – вратарь не смог помочь.

На 84-минуте гости довели счет до разгромного. После углового "парижане" нанесли несколько ударов по воротам Лопеша, вратарь отбил удары, но мяч отлетел в ноги Сарабии, который в "бильярдном" стиле перевел мяч в угол ворот хозяев – 1:4.

Лион не заслуживал такого большого поражения, но пропустил еще один мяч в свои ворота. Неймар выполнил прострел, а Мбаппе со второй попытки переиграл голкипера и перевел мяч в ворота.

Судейский свисток зафиксировал разгромную победу ПСЖ в кубковом матче над "Лионом" – 1:5.