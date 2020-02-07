Лионель Месси может стать одноклубником украинца Зинченко – детали

Английский клуб "Манчестер Сити" наблюдает за конфликтной ситуацией нападающего Лионеля Месси с руководством испанской "Барселоны".

Команда украинца Александра Зинченко надеется воспользоваться раздором, который охватил каталонский клуб и использовать конфликт Месси с техническим директором "блаугранас" Эриком Абидалем и некоторыми игроками команды в своих интересах.

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Желание и вера в этот трансфер настолько сильны, что "горожане" даже выложили на своей странице в социальной сети Twitter соображения по поводу своих шансов на подписание шестикратного обладателя "Золотого мяча".

Добавим, что "Манчестер Сити" – не единственный клуб, который сможет потянуть зарплату Лионеля Месси в размере 59 миллионов евро в год. Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года, но в трудовом договоре Лео есть опция, что позволяет форварду стать свободным агентом уже этим летом.

Что случилось в "Барселоне"?

В "Барселоне" разгорелся скандал между спортивным директором Эриком Абидалем и капитаном команды Лионелем Месси.



Месси и Луис Суарес – единственные, кто поддерживал Эрнесто Вальверде в последние месяцы работы наставника в "Барселоне". Абидаль же заявил, что все игроки "Барселоны" недовольны пребыванием Вальверде у руля клуба, что не понравилось Месси.



Слова бывшего партнера по команде не пришлись по душе Лионелю Месси, который публично призвал Абидаля назвать конкретные фамилии, которые ответственны за ситуацию в клубе. Публичные разборки Месси и Абидаля происходят на фоне гнетущей атмосферы в раздевалке "Барсы", большая часть игроков которой поддерживала хорошие отношения с Вальверде, а среди клубного коллектива начинает распространяться недоверие.



Критика со стороны Месси также резонирует со слухами о том, что Абидаль начинает терять доверие высшего руководства "Барселоны" после того, как французу не удалось договориться с Хави Эрнандесом о работе главным тренером каталонцев.