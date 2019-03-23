Лионель Месси травмировался в позорном матче сборной Аргентины

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет за национальную команду в товарищеском матче против Марокко.

Лионель Месси не сможет помочь Аргентине из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба аргентинской сборной в Twitter.

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Аргентинский форвард имеет проблемы в паховой области. Также матч с Марокко пропустит полузащитник Гонсало Мартинес, у которого обнаружено мышечное повреждение.

#ParteMédico

- Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

- Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina (@Argentina) 22 марта 2019 г.

К слову, накануне сборная Аргентины проиграла национальной команде Венесуэлы в товарищеском матче со счетом 1:3. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитан". Эта игра стала первой для Месси за сборную после Чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч Марокко – Аргентина состоится во вторник, 26 марта, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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