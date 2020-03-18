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Лионель Месси выдвинул условия руководству относительно его будущей судьбы в клубе

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Звездный аргентинец Лионель Месси недоволен положением дел, которые сейчас есть в каталонском клубе "Барселона". Лидер команды объявил условия, на которых останется в клубе.

Про це повідомляє El Confidencial.

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Нападник і капітан "Барселони" Ліонель Мессі заявив, що може змінити клуб, якщо влітку керівництво каталонського клубу не повернуть колишнього свого гравця бразильського нападника Неймара. Бразильський футболіст теж не приховує бажання провернутись у Іспанію.

Додамо, що Мессі незадоволений результатами команди і відставкою Ернесто Вальверде і може скористатися пунктом в контракті, який дозволяє йому піти в кінці сезону.

"Барселона" хоче продовжити контракт з Мессі, але для цього клубу, очевидно, доведеться вирішити питання з поверненням Неймара. Керівництво клубу вже готує план із повернення зіркового бразильця у свою команду.

Зазначимо, що "Барселона" у поточному сезоні посідає першу сходинку у турнірній таблиці, у активі яких 58 набраних пунктів. У "спину" каталонського клубу вже "дихає" мадридський "Реал" із 56 очками.

Керівництво іспанської футбольної Ла Ліги прийняло рішення тимчасово зупинити першість через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Автор: София Кулай
Теги: ФК Барселона Лионель Месси Новости Спорта Спорт Футбол
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