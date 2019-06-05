Литва – Люксембург: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

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Литва попытается остановить Люксембург, который неожиданно разместился за Украиной на втором месте в группе B. Соперники нашей национальной команды сойдутся в третьем туре отбора на Евро-2020. В этом противостоянии небольшое преимущество на стороне хозяев.

В пятницу, 7 июня, в литовском Вильнюсе состоится матч третьего поединка на отбор на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Литва хочет взять реванш за поражение от Люксембурга со счетом 1:2 в первом туре.

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Так, коэффициент на триумф Литвы – 2,36. То, что победу отпразднует сенсационная команда Люксембурга – 3,42. Ничья – 3,24. Наиболее вероятным результатом матча является ничья 1:1. Коэффициент на такой итог игры – 5,85.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Люксембург Литва
Источник: 24 канал
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