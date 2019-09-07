Литва – Украина: Ярмоленко и Марлос вернулись в стартовый состав

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч против Литвы. Квалификационная игра Евро-2020 в Вильнюсе начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины против Литвы сыграет в синей форме. В стартовый состав "сине-желтых" вернулся Андрей Ярмоленко. Свой последний матч за "сине-желтых" Андрей сыграл еще 16 октября 2018 года. Читайте также: Литва – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020 Стартовые составы: Литва: Зубас, Воробьевас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Шымкус, Голубицкас, Матулявичус, Жулпа, Вербицкас, Черных. Украина: Андрей Пятов, Сергей Болтаб, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук. Результат матча Литва – Украина по завершении игры читайте на сайте Спорт24.