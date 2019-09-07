Литва – Украина: Ярмоленко и Марлос вернулись в стартовый состав

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / facebook.com/pg/UkraineNationalFootballTeam

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч против Литвы. Квалификационная игра Евро-2020 в Вильнюсе начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины против Литвы сыграет в синей форме. В стартовый состав "сине-желтых" вернулся Андрей Ярмоленко. Свой последний матч за "сине-желтых" Андрей сыграл еще 16 октября 2018 года.

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Стартовые составы:

Литва: Зубас, Воробьевас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Шымкус, Голубицкас, Матулявичус, Жулпа, Вербицкас, Черных.

Украина: Андрей Пятов, Сергей Болтаб, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Марлос, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук.

Результат матча Литва – Украина по завершении игры читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Евро-2020 Сборная Украины по футболу Новости Спорта Футбол
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