Литва – Украина: анонс матча квалификации Евро-2020

В пятом туре группы B квалификации Евро-2020 сборная Украины померяется силами с Литвой. Поединок состоится в Вильнюсе в субботу, 7-го сентября.

Литва – Украина. главное

Что: матч квалификации Евро-2020

Где: стадион ЛФФ

Когда: суббота, 7 сентября, 19:00

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол", сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV, сайт Спорт24.

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Перед матчем

Сборная Украины уверенно шагает в групповой этап Евро-2020. Победа в двух следующих поединках против Литвы может обеспечить подопечным Андрея Шевченко прямую путевку на континентальное первенство. Помешать себе сыграть на Евро-2020 могут только сами футболисты.

Если к предыдущим матчам "сине-желтые" подходили не во всеоружии, то теперь Шевченко может рассчитывать на всех ключевых исполнителей. За исключением Марьяна Шведа, который получил травму во время подготовки к игре.

Вернулись в команду лидеры атаки Андрей Ярмоленко и Марлос. Первый восстановился от сложной травмы и сыграл за "Вест Хэм" несколько матчей в чемпионате Англии. Ярмоленко спокойно может выйти в стартовом составе вместо Виктора Цыганкова, который демонстрирует бледную игру на старте сезона.

Приятные проблемы у Шевченко на левом фланге обороны, где место в старте могут занять Виталий Миколенко, Эдуард Соболь и Николай Матвиенко. Открытым остается вопрос о Евгении Коноплянке. "Десятка" сборной Украины не сыграла на клубном уровне ни одного матча в новом сезоне.

Что там у Литвы

У Литвы кардинально противоположная ситуация. На старте отборочного цикла литовцы сыграли три поединка и сумели набрать лишь одно очко. Литва вырвала ничью в Люксембурга. В последней игре будущие соперники Украины потерпели сокрушительное поражение в Сербии.

Вполне заметно, что Литва проходит этап перестройки. После провальной Лиги наций 51-летний Вальдас Урбонас на тренерском мостике сменил Эдгараса Янкаускаса. Поэтому в первых матчах новый тренер искал оптимальный состав. Литва играла при различных схемах, неорганизованно и местами недисциплинированно.

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Главной потерей прибалтов перед поединком является Арвидас Новиковас. Он получил травму, поэтому не попал в заявку команды на игру против Украины. Нападающий польской "Легии" успел забить за сборную в отборе 2 гола.

Ожидания

Выездные матчи всегда нелегко даются сборной Украины. Однако подопечные Шевченко должны находиться в хорошей форме. Чемпионат Украины стартовал более месяца назад. Кроме того, над "сине-желтыми" не будет "висеть" еще один официальный матч, ведь после игры в Литве украинцы сыграют спарринг против Нигерии.

Можно вспомнить, какой яркий матч "сине-желтые" провели с Сербией и, как выстрадали три очка в противостоянии со сборной Люксембурга.

Сборная Украины должна пользоваться благоприятным календарем. Победа в двух играх с Литвой практически гарантирует участие в Евро-2020.