Литва – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020

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Литва – Украина: где смотреть онлайн матч 07.09.2019 – Евро 2020
Литва – Украина: где смотреть онлайн матч Евро-2020 / GETTY IMAGES

Сборные Украины и Литвы встретятся 7-го сентября в рамках квалификации чемпионата Европы по футболу. Поединок в Украине можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Трансляцию матчей квалификации Евро-2020 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет показан матч Литва – Украина в прямом эфире.

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Также поединок в Украине покажет телеканал ТРК "Украина". Начало трансляции игры в Вильнюсе в 18:50. Поединок Литва – Украина начнется в 19:00.

На телеканале "Футбол 1" матчу Литва – Украина будет предшествовать программа "Главная команда". В ней приглашенные эксперты оценят шансы команд одержать победу.

Смотреть онлайн Литва – Украина можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Сборная Украины в четырех матчах отборочного этапа набрала 10 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Литва с одним баллом в активе среди аутсайдеров.

Подробнее о сборной Литвы – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Евро-2020 Формула-1
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