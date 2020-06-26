В матче 31-го тура АПЛ "Челси" победил "Манчестер Сити" 2:1. Поэтому "Ливерпуль" стал недосягаемым для своего главного преследователя и досрочно выиграл чемпионат Англии.

"Ливерпуль" – чемпион

"Ливерпуль" в турнирной таблице имеет 86 очков, а "Манчестер Сити", который на втором месте – только 63. Поэтому за следующих семь туров, оставшихся до конца чемпионата, догнать лидера уже не сможет. Об этом рассказали на сайте "Футбол 24".

Несколько ранее "Ливерпуль" разбил "Кристал Пэлэс" благодаря сказочным голам и почти стал чемпионом: видео

Интересно, что победу "Челси" реализованным пенальти принес бывший игрок донецкого "Шахтера" Виллиан.

Напомним, АПЛ – английскую премьер-лигу – создали в 1992 году. То есть, "Ливерпуль" впервые в истории выиграл в этом турнире. Перед этим чемпионский титул "красные" завоевали в 1990.

Всего у "Ливерпуля" теперь 19 чемпионских титулов, больше – и всего на один – лишь у "Манчестер Юнайтед".

Количество трофеев в чемпионате Англии, пятерка лидеров

20 – "Манчестер Юнайтед"

19 – "Ливерпуль"

13 – "Арсенал"

9 – "Эвертон"

7 – "Астон Вилла"