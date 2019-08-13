Ливерпуль – Челси: прогнозы букмекеров на Суперкубок УЕФА

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Ливерпуль со второй попытки попытается завоевать трофей в новом сезоне. После поражения в Суперкубке Англии от "Манчестер Сити" подопечные Юргена Клоппа сыграют за аналогичный титул только уже Европы.

Их соперником будет обладатель кубка Лиги Европы – "Челси". И специалисты в этом противостоянии однозначно на стороне "Ливерпуля".

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Коэффициент на победу в поединке мерсисайдцев – 1,615. А вот на триумф лондонцев – лишь 6,05. Ценник на ничью – 4,20.

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Коэффициент победы

Также специалисты ожидают по меньшей мере три забитых мяча. Коэффициент на такой итог – только 1,70.

ліверпуль челсі уєфа
Прогноз букмекеров

Оправдают ли команды ожидания, узнаем уже в среду, 14 августа. Матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси" начнется в 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УЕФА Челси ФК Ливерпуль
Источник: 24 канал
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