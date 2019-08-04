Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч за Суперкубок Англии

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Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч за Суперкубок Англии
Ливерпуль – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч за Суперкубок Англии / GETTY IMAGES

Действующий чемпион Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель АПЛ "Манчестер Сити" откроют футбольный сезон в Англии. Команды 4-го августа встретятся в Суперкубке Англии. Матч в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" в Украине можно будет посмотреть на телеканале Setanta. Начало игры – в 17:00.

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Посмотреть матч на телеканале Setanta можно на платформе Megogo. Для этого нужно оформить подписку "оптимальную". Сейчас цена за один месяц составляет 68 гривен, а старая цена была 97 гривен в месяц.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" всего один балл в чемпионской гонке АПЛ. "Горожанам" удалось оформить так называемый "золотой хет-трик", завоевав три трофея на внутренней арене.

"Ливерпуль" же впервые с 2005 года сумел выиграть "Лигу чемпионов". Также "мерсисайдцы" сыграют в матче за Суперкубок Англии впервые с 2006-го года. Тогда "красные" победили "Челси" 2:1. За "синих" забил Андрей Шевченко.

Результат матча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" читайте на Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль
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