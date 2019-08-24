"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в АПЛ, Салах оформил дубль: видео

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Ливерпуль – Арсенал: обзор и счет матча 24 августа 2019 – АПЛ

"Ливерпуль" в матче против "Арсенала" в субботу, 24 августа, оформил третью победу в чемпионате. Все благодаря дублю Салаха. Поэтому именно "мерсисайдцы" теперь единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Ливерпуль – Арсенал 3:1

Голы: Матип, 41, Салах 49 (пен), 59 – Торрейра, 85

"Ливерпуль" первым создал опасный момент в матче, но Фирмино не дотянулся до мяча. Стартовый натиск тоже ничего не дал хозяевам. Зато "Арсенал" ответил ударом Обамеянга после ошибки Адриана. Вратарь опрометчиво вышел за пределы штрафной, выбивая мяч. И отправил его точно на соперника. Но мяч после удара игрока "Арсенала" пролетел мимо рамки ворот.

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После этого команды обменялись ударами – на момент Мане гости ответили ударами Пепе. А незадолго до перерыва "Ливерпуль" вышел вперед. После подачи с углового Матип выиграл позиционную борьбу и головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме героем встречи стал Салах. Антигероем – Давид Луис. Сначала защитник сбил египтянина в штрафной площадке, и Салах четко реализовал пенальти. А впоследствии полузащитник "Ливерпуля" просто оставил в дураках соперника, обойдя эго на фланге. Войдя в штрафную, он пробил в дальний угол ворот.

Все, что смог сделать "Арсенал" – гол престижа. Его забил Торрейра. При этом он лишь со второй попытки обработал мяч в штрафной площадке.

Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал

"Ливерпуль" побеждает и возглавляет турнирную таблицу. "Арсенал" же потерпел первое поражение в чемпионате. Но пока остался на второй позиции.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль Арсенал
Источник: 24 канал
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