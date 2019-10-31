"Ливерпуль" в сумасшедшем матче с 10 голами одолел "Арсенал" в серии пенальти: видео

"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. В матче было забито 10 мячей, победителя определяли в серии пенальти.

Ливерпуль – Арсенал 5:5 (по пенальти 5:4)

Голы: Мустафи, 5 (авт), Милнер, 43 (пен.), Окслейд-Чемберлен, 57, Ариги, 62, 90+2 – Торрейра, 18, Мартинелли, 26, 36, Мейтленд-Найлз, 53, Уиллок, 71

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Обе команды вышли на матч резервными составами, однако после перерыва лидерство было у "канониров". На дубль Мартинелли и гол Лукаса Торрейри хозяева ответили лишь автоголом Шкодрана Мустафи и пенальти, который был реализован Джеймсом Милнером.

В начале второй половины встречи "Арсенал" забил четвертый мяч, усилиями Эйнсли Мэйтланд-Найлза. Однако "Ливерпуль" возобновил паритет благодаря голам Алекса Окслейда-Чемберлена и Дивока Ориги.

Лондонцы вновь вышли вперед – блестящий дальний удар удался Джо Уиллоку. И все же "Ливерпуль" в компенсированное время перевел игру в серии пенальти: Ориги боковыми ножницами забил пятый мяч.

В серии пенальти "Ливерпуль" оказался сильнее. Мерсисайдцы забили все пять пенальти, в то время, как у "канониров" не забил Дани Себальос.

Ливерпуль – Арсенал видеообзор матча