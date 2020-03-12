"Ливерпуль" уступил дома "Атлетико" и вылетел из Лиги чемпионов: видео

Английский "Ливерпуль" не смог защитить титул победителя Лиги чемпионов. Команда уступила в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы испанскому "Атлетико" и вылетела.

Ліверпуль – Атлетіко 2:3

Голи: Вейналдум, 43, Фірміно, 94 – Льоренте, 97, 105+1, Мората, 120+1

Перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою "Атлетіко" 1:0.

У цьому матчі "Ліверпуль" не зміг розраховувати на основного голкіпера – Едерсон пропускав матч через травму. Його замінив Адріан.

Мінімальна поразка залишала достатньо хороші шанси для "Ліверпуля". Тож команда образу кинулася на ворота суперника. Але у рамці "Атлетіко" вдало діяв Ян Облак, який до кінця матчу створив декілька чудових сейвів. Він врятував "Атлетіко" вже на 5-й хвилині зустрічі, коли Вейналдум пробивав головою після навісу Александер-Арнольда.

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"Атлетіко" ж вирішив вибудувати гру від захисту, в першому таймі не часто турбуючи Адріана. Лише два удари за перші 45 хвилин, і жодного з них у площину.

Натомість "Ліверпуль" завдав 12-ть ударів. І один з них таки приніс результат. Після навісу з флангу від Окслейд-Чемберлена Вейналдум пробивав головою. Облак цього разу не врятував. Тут варто відзначити, що гравця "Ліверпуля" залишили одного у штрафному майданчику, тож йому ніхто не заважав пробити.

Відео голу Вейналдума

У другому таймі ситуація мало чим змінилася – "Ліверпуль" тиснув на ворота суперника, "Атлетіко" захищався. Тільки цього разу вже і Адріану довелося частіше вступати в гру. Однак найбільш небезпечний момент в другій 45-хвилині – коли м'яч після удару Робертсона влучив у перекладину.

Все у матчі кардинального могло змінитися на 90+2 хвилині. Під час подачі зі штрафного Лоді зумів пробити головою, відправивши м'яч за лінію воріт "Ліверпуля", Однак арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд, тож командам випало грати два екстратайми. При цьому варто відзначити, що тренери були готові до такого перебігу подій, адже в основний час провели лише по одній заміні. Однак саме заміна "Атлетіко", коли замість Дієго Кости вийшов Маркос Льоренте, стала знаковою в цій грі.

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За чотири хвилині після початку додаткового "Ліверпуль" був попереду не лише в рахунку цього матчу, але й в протистоянні з "Атлетіко" загалом. Фірміно опинився першим на добиванні, і з двох метрів відправив м'яч у ворота.

Відео голу Фірміно

Однак радість вболівальників "червоних" була не довгою. Після пасу від Жоау Феліша Маркос Льоренте завдав не дуже потужного, але влучного удару в кут воріт. Адріан запізнився з реакцією, і "Атлетіко" забив. Тепер вже за сумою двох матчів вперед вийшов іспанський клуб.

Відео першого голу Льоренте

Та на цьому проблеми для "Ліверпуля" не закінчилися. На 105-й хвилині вихід два в три закінчився тим, що Мората віддав на Льоренте в центрі, і гравець, дійшовши до штрафного, на замаху прибрав суперників та пробив у кут воріт. Адріан знову пропустив після удару суперника.

Відео другого голу Льоренте

"Ліверпуль" намагався забити хоча б гол. Однак зробити цього не вдалося. натомість вже у компенсований до екстратайму час Мората забив третій гол своєї команди, вдало реалізувавши вихід на ворота "Ліверпуля".

"Атлетіко" хоч і програв в основний час "Ліверпулю", а після цього поступався 2:0, зумів здобути перемогу та вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Ліверпуль" ж не зумів захистити свій тогорічний титул.

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