Ливерпуль – Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 11 марта, английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико" встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов одержать победу и выйти в четвертьфинал.

Ливерпуль – Атлетико: прогноз

Впервые соперники между собой встретились в групповом этапе Лиги чемпионов-2008/09. Оба матча завершились со счетом 1:1.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" неожиданно потерпел поражение на выезде от "Атлетико" – 1:0. Единственный мяч в начале матча в Испании забил Сауль. Гости пытались хотя бы сравнять счет в поединке, но до завершения матча "Ливерпуль" так ничего и не придумал, как пробить ворота Яна Облака. Таким образом, "Атлетико" одержал минимальную победу.

Прогноз Pari Match

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче английскому "Ливерпулю". Победу хозяев специалисты оценили коэффициентом 1,57, а на победу его "Атлетико" – 7,00. Ничья – 3,90.

Букмекеры считают, что именно команда Юргена Клоппа "Ливерпуль" забьет первой, их гол оценили в 1,38, на то, что первый гол в матче забьют гости – 3,05.

Прогноз Фаворит спорт

Победу хозяев поля букмекеры оценили коэффициентом 1,56, а победу "Атлетико" – 6,80. Специалисты оценили также и ничейный счет в поединке коэффициентом 4,10.

Букмекеры оценили проход в ¼ финала Лиги чемпионов обеих команд в основное время матча. Так, шансы английского "Ливерпуля" оценили коэффициентом 1,99, а выход дальше в основное время команды Диего Симионе оценили в коэффициент 1,86.

Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают болельщикам обеих команд отгадать автора гола в противостоянии. Больше всего шансов забить гол, по мнению специалистов, у Мохамеда Салаха. Коэффициент на мяч египтянина 2,00. Игроком гостей, который может отличиться в матче по мнению букмекеров, является Альваро Мората с коэффициентом 3,3.

Букмекеры считают, что точный счет поединка будет 1:0 или 2:0 в пользу хозяев матча, эти счета они оценили одинаковым коэффициентом 6,00.