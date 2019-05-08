"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов: видео

Английский "Ливерпуль" после выездного поражения 3:0 от "Барселоны" на родном стадионе "Энфилд" победил испанцев со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.

Ливерпуль – Барселона 4:0

Голы: Ориги, 7, Вейналдум, 54, 56, Ориги, 79

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После выездного поражения 3:0 перед "Ливерпулем" стояла чрезвычайно сложная задача. Англичанам нужно было забивать минимум трижды и не пропускать, чтобы сравнять счет в противостоянии. "Мерсисайдцы" взялись за дело с первых минут. В первой атаке "красных" Мане отпасовал на Шакири и тот пробил в сторону ворот тер Штегена, но никто в штрафной не переправил мяч в сетку ворот. Хозяева продолжали давить на каталонцев и на седьмой минуте достигли цели. Мане отдал пас на Хендерсона, который, ворвавшись в штрафную, пробил. Тер Штеген удар парировал, но Ориги переправил мяч в ворота немецкого голкипера – 1:0 и "Ливерпуль" заложил фундамент для камбэка.

Свой первый момент "сине-гранатовые" имели на 14 минуте. Видаль замечательной диагональю на фланге нашел Коутинью, который отдал пас на Альбу. Защитник хитрым пасом в штрафной нашел Месси и аргентинец пробил на лету. Алисон "вытащил" мяч из-под перекладины эффектным сейвом. На 16 минуте игроки "Барселоны" выскочили четыре против двух соперников. В частности, Альба прекрасно ворвался в штрафную и снова отдал на Месси. Лео уже видел мяч в воротах, но Фабинью выбил мяч из ног аргентинца. На 18 минуте "Барселона" имела еще две возможности забить. Сначала Коутинью целил в угол, но Алисон парировал удар. Впоследствии Видаль не смог замкнуть прострел. После углового успел пробить Месси, но его выстрел оказался неточным.

После массовых атак каталонцев свои возможности начал создавать "Ливерпуль". На 23 минуте Мане ворвался в штрафную и неудачно прострелил. Мяч отлетел к Робертсону и тот мощно пробил. Тер Штеген в прыжке отвел угрозу. После этого пушки команд почти до конца тайма замолчали. На футбольном поле стало больше борьбы и арбитр матча Джюнейт Чакыр несколько раз мог показывать игрокам желтый свет.

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В конце тайма клубы обменялись двумя опасными моментами. У "Ливерпуля" Робертсон нанес дальний удар и мяч после прикосновения к руке Видаля пролетел у стойки. У "Барселоны" из-за пределов выстреливал Месси, но мяч тоже пролетел у стойки. Сравнивать счет в компенсированное время должен был Альба. Хорди, избежав офсайда, вышел один на один с Алисоном, но не переиграл бразильца. Следовательно, команды ушли отдыхать при счете 1:0 в пользу хозяев.

Ливерпуль – Барселона – видео лучших моментов первого тайма

Сразу после перерыва Юрген Клопп использовал первую замену. Вместо травмированного Роберстона на поле вышел Вейналдум и позицию левого защитника вынужденно закрывал Милнер. Первый момент во втором тайме имел "Ливерпуль". На 50 минуте Ван Дейк эффектно пробил после углового, но тер Штеген остановил мяч на линии ворот. "Барселона" сразу ответила выходом Суареса один на один с Алисоном, но бразилец в очередной раз спас партнеров. А на 54 и 56 минуте замена Клоппа сработала. Вейналдум отметился двумя голами. Сначала Арнольд завоевал мяч на фланге и прострелил в центр штрафной. Голландец оказался первым на мяче и сочным ударом забил гол. За две минуты полузащитник оформил дубль, переправив мяч в сетку ворот "Барселоны" головой. 3:0 и "Ливерпулю" удался камбэк!

После того, как "Ливерпуль" сравнял счет в противостоянии, англичане немного успокоились и позволили "Барселоне" контролировать ход матча. На 68 минуте это едва не закончилось фатально для "мерсисайдцев". В частности, Месси избежал офсайда и с близкого расстояния нанес удар. Однако Лео попал в голкипера и каталонцы потеряли свой очередной супершанс.

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Эрнесто Вальверде на ситуацию на футбольном поле ответил двумя заменами. Семеду вышел вместо Коутинью, а Артур изменил Видаля. Оба клуба начали играть в прагматичный футбол, поскольку цена ошибки была очень высока. На 79 минуте "Ливерпулю" удалось забить четвертый раз. Арнольд нестандартно и одновременно коварно выполнил угловой, после которого Ориги легко забил гол – 4:0.

После четвертого гола в течение долгого времени "Барселона" была без острых моментов. А "прятать" каталонцев должен был Шакири, однако швейцарец не попал головой с близкого расстояния. В компенсированное время Мане и Хендерсон в быстрой контратаке не сумели забить пятый гол. "Барселона" ответила не менее остро, но самоотверженная игра защитников "Ливерпуля" спасла команду. До завершения матча больше голов не было. "Ливерпуль" победил 4:0 и 4:3 по сумме двух матчей.

Другой финалист определится в паре "Аякс" – "Тоттенхэм". Игра между этими командами состоится в среду, 8 мая, начало игры, в 22:00.

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