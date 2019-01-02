Ливерпуль – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Ливерпуль" разгромно уступил "Барселоне" на "Камп Ноу" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Подопечным Юргена Клоппа нужно настоящее чудо, чтобы выбить каталонцев из Лиги чемпионов и пробиться в финал. Букмекеры оценили шансы команд на победу в ответной игре.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Барселона"

"Ливерпуль" справедливо выглядит аутсайдером перед ответным полуфиналом. Во-первых, "мерсисайдцы" два дня назад провели изнурительный поединок чемпионата Англии против "Ньюкасла" и одержали тяжелую победу. Во-вторых, в этой игре англичане потеряли Мохамеда Салаха, который не сыграет с каталонцами. Кроме того, не сыграет и Роберто Фирмино. В-третьих, "Барселона" провела ротацию в матче Ла Лиги и дала отдохнуть своим лидерам.

Козырем в руках "Ливерпуля" является то, что команде нечего терять в Лиге чемпионов. Кроме того, английский клуб известен легендарными камбеками. В частности, за 45 минут "мерсисайдцы" отыгрались в финале 2005-го года против "Милана". Из последних поединков, где "Ливерпуль" совершил камбэк, матч Лиги Европы против "Боруссии" Д в 2016 году.

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Прогноз "Фаворит Спорт"

Очевидно, что "Ливерпуль" имеет хорошие шансы победить "Барселону" на родном "Энфилде". Коэффициент на то, что "красные" в основное время переигрывают каталонский гранд – 2,20. Победу "сине-гранатовых" букмекеры оценили коэффициентом 2,98. Ничья – 4,00.

В проход "Ливерпуля" в следующий раунд букмекеры не верят. Коэффициент на то, что англичане пройдут "Барселону" – 9,75. А вот на выход каталонского клуба в финал скромный коэффициент – 1,06.

Прогноз Pari Match

"Ливерпулю", чтобы перевести матч в овертайм нужно для начала одержать победу со счетом 3:0. Коэффициент на то, что "мерсисайдцы" одержат победу с таким счетом – 6,70. На каждый гол каталонцев хозяевам придется отвечать двумя, поскольку "Ливерпуль" не забил на "Камп Ноу". Коэффициент на то, что хотя бы одна из команд забьет четыре или больше голов – 5,70.

Если "Ливерпуль" победит и не пропустит – 4,40. Коэффициент на то, что "Барселона" победит и не пропустит – 6,30. На то, что команды забьют голы в обоих таймах – 9,70. Pari Match дает на проход "Ливерпуля" в следующий раунд коэффициент 14,5. На выход "Барселоны" в финал – 1,03.

Прогноз Winline

В отсутствие Салаха и Фирмино вся надежда "Ливерпуля" в нападении на Садио Мане. В этой Лиге чемпионов сенегалец забил только четыре гола. Коэффициент на то, что Мане забьет "Барселоне" – 2,38. Если его гол будет первым – 5,54. Обидчиком "Ливерпуля" в первом матче стал гениальный Лионель Месси, который дважды огорчил англичан. На его гол на "Энфилде" букмекеры дают коэффициент 2,08.

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Коэффициент на то, что в этом матче будет овертайм – 10. Для того, чтобы был овертайм "Ливерпуль" в основное время должен победить "Барселону" со счетом 3:0. Коэффициент на такой результат игры – 21,0. Если "мерсисайдцы" выиграют 4:0, то выйдут в финал. Такой исход букмекеры оценили коэффициентом 48.

Ответный Матч полуфинала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона" состоится во вторник, 7-го мая. Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

"Ливерпуль" попытается взять реванш у "Барселоны": видеопрогноз букмекеров

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