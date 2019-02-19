Ливерпуль – Бавария: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

19 февраля состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и немецкой "Баварией". В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Ливерпуль" – "Бавария" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Бавария" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Ливерпуль" – "Бавария" состоится во вторник, 19 февраля. Начало в 22:00. Это будет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный Матч запланирован на 13 марта в Мюнхене на "Альянс Арене".

Видео голов и обзор матча "Ливерпуль" – "Бавария" – на сайте Спорт24.