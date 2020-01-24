"Ливерпуль" был близок к потере очков в матче с "Вулверхэмптоном", но вырвал победу – видео

"Ливерпуль" продолжает свое победное шествие в чемпионате Англии. На этот раз от "мерсисайдцев" пострадал "Вулверхэмптон".

Уже на 8-й минуте матча "Ливерпуль" вышел вперед, когда Хендерсон отправил мяч головой под самую штангу после подачи с углового. Но после этого у гостей произошла неприятность – повреждения получил один из лидеров атаки Мане, и его пришлось заменить на новичка команды Минамино.

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В то время "Вулверхэмптон" получил несколько возможностей сравнять счет в матче, но не сумел. Хотя и Салах еще в первом тайме дважды мог увеличивать преимущество "Ливерпуля".

И именно с момента Салаха начался второй тайм. Но ему забить не удалось. В отличие от Хименеса, который ударом головой таки сравнял счет в матче.

После этого героями матча можно считать голкиперов обеих команд. И Патрисиу, и Аллисон демонстрировали чудеса реакции, не давая возможность соперникам отличиться.

И все же один раз голкипер хозяев не спас свою команду. За шесть минут до конца основного времени Хендерсон в штрафной отдал пас на Фирмино, и нападающий мощно пробил в дальний угол ворот.

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"Ливерпуль" продлил свою победную серию в АПЛ. Команда за 23 сыгранных матча только один раз сыграла вничью. А "Вулверхэмптон" упустил возможность подняться на пятое место в турнирной таблице, потеснив оттуда "Манчестер Юнайтед". Тот перед тем потерпел унизительное поражение дома от "Бернли".

Смотрите видеообзор матча Вулверхэмптон – Ливерпуль