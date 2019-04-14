Ливерпуль – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Ливерпуль - Челси: где смотреть онлайн 14.04.2019 - матч АПЛ
Ливерпуль – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии / twitter.com/lfc

Центральным матчем 34-го тура английской премьер-лиги станет противостояние "Ливерпуля" и "Челси". Просмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало встречи в 18:30, трансляция на канале начнется за пять минут до этого – в 18:25.

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Смотреть онлайн "Ливерпуль" – "Челси" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Месячный абонемент стоит 89 гривен.

Сейчас "Ливерпуль" борется за чемпионство в АПЛ. "Челси" же занимает третье место.

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Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль Челси
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