"Ливерпуль" победил "Челси" и вернулся на первое место в чемпионате Англии: видео голов

"Ливерпуль", который борется за чемпионство в Англии, обязан был побеждать, чтобы подняться на первое место. Однако "мерсисайдцам" противостоял непростой "Челси".

Ливерпуль – Челси 2:0

Голы: Мане, 51, Салах, 53

"Ливерпуль" острее начал этот матч – уже в дебюте поединка удар нанес Салах. Однако точно в руки вратарю "Челси". После этого команды играли в тактический футбол, однако без моментов. Лишь в середине первого тайма Азар нанес прицельный удар по воротам "Ливерпуля" – Аллисон был на месте.

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За "Челси" мог забивать и Виллиан. Однако удару бразильца не хватило точности. На это гости ответили ударом Мане – тоже мимо ворот.

Все в матче решилось в промежутке трех минут. На 51-й минуте счет во встрече открыл Мане. Сенегалец замкнул навес с фланга. А уже через две минуты Салах удвоил преимущество своей команды. Он нанес мощный удар в верхний дальний угол ворот – Кэпа до мяча не дотянулся.

"Челси" почти сразу мог сократить отставание в счете. Но Азар не сумел забить гол – помешала стойка ворот.

Матч также отметился травмами в составе обеих команд. Еще в первом тайме поле покинул защитник "Челси" Рюдигер. У "Ливерпуля" травму получил Хендерсон.

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"Ливерпуль" победил и снова поднялся на первое место в АПЛ. Команда Юргена Клоппа опережает "Манчестер Сити" на два очка. Однако у последних еще матч в запасе. "Челси" же опустился на четвертое место.