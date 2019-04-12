Ливерпуль – Челси: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии

В воскресенье, 14 апреля, на "Энфилд Роуд" состоится топ-матч чемпионата Англии "Ливерпуль" примет "Челси". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Прогноз на матч Ливерпуль – Челси

Среди недели обе команды сыграли матчи еврокубков. Правда "Ливерпуль" обыграл "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов еще во вторник, 9 апреля, в то время как "Челси" с трудом победил "Славию" в Лиге Европы. Так еще и матч состоялся в четверг, 11 апреля. Поэтому у лондонцев меньше времени на подготовку к игре.

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Поэтому букмекеры прогнозируют, что "Ливерпуль" одержит победу над "Челси". В пользу "мерсисайдцев" говорит и тот факт, что команда не проиграла ни один домашний матч в чемпионате Англии – 14 побед и 2 ничьи. При этом четыре из них – подряд. Но и "Челси" сейчас имеет серию из четырех побед подряд.

И если "Ливерпуль" борется за чемпионство, то "Челси" – только за третье место.

Прогноз William Hill

Их эксперты прогнозируют победу "Ливерпуля" с коэффициентом 1,65. на то, что в этом матче победит "Челси" – 5,25. ничья в матче – 3,90.

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Интересным в этом матче является и противостояние игроков, которые могут забить гол. Тут у игроков "Ливерпуля" больше шансов. Сразу шесть футболистов "красных" имеют лучший коэффициент, чем Эден Азар из "Челси". На него принимают ставки с коэффициентом 3,00. На Мохамеда Салаха и Садьо Мане – по 2,05. Гол Роберто Фирмино – 2,40, Дивока Ориджи – 2,60, Даниэля Старриджа или Джердана Шакири – по 2,75.

Прогноз PariMatch

В этой букмекерской конторе победу "Ливерпуля" оценили коэффициентом 1,66. Победа "Челси" оценена в 5,20. На то, что команды сыграют вничью, – 4,10.

Здесь тоже ожидают, что футболисты порадуют зрителей забитыми голами. Коэффициент на ставку "тотал матча более 2,0" – 1,37, в то время как на "тотал матча менее 2,0" – 3,10.

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Прогноз "Фаворит спорт"

Победа "Ливерпуля" их экспертами оценена в 1,66. А победа "Челси" – 5,25. Ничья – 3,95.

При этом эксперты прогнозируют, что в матче будет как минимум три гола. Ставка "тотал матча больше 2,5" – 1,78. В то же время "тотал матча меньше 2,5" – 2,05.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.