Ливерпуль – Челси: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии

21 Читати новину українською
Ливерпуль - Челси - прогноз на матч АПЛ - 14 апреля 2019
Ливерпуль – Челси прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии / twitter.com/chelseafc

В воскресенье, 14 апреля, на "Энфилд Роуд" состоится топ-матч чемпионата Англии "Ливерпуль" примет "Челси". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Прогноз на матч Ливерпуль – Челси

Среди недели обе команды сыграли матчи еврокубков. Правда "Ливерпуль" обыграл "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов еще во вторник, 9 апреля, в то время как "Челси" с трудом победил "Славию" в Лиге Европы. Так еще и матч состоялся в четверг, 11 апреля. Поэтому у лондонцев меньше времени на подготовку к игре.

А вот и видео, как "Челси" вырвал победу над "Славией" в Лиге Европы благодаря голу в конце матча

Поэтому букмекеры прогнозируют, что "Ливерпуль" одержит победу над "Челси". В пользу "мерсисайдцев" говорит и тот факт, что команда не проиграла ни один домашний матч в чемпионате Англии – 14 побед и 2 ничьи. При этом четыре из них – подряд. Но и "Челси" сейчас имеет серию из четырех побед подряд.

И если "Ливерпуль" борется за чемпионство, то "Челси" – только за третье место.

Прогноз William Hill

Их эксперты прогнозируют победу "Ливерпуля" с коэффициентом 1,65. на то, что в этом матче победит "Челси" – 5,25. ничья в матче – 3,90.

Читайте также: Полузащитник "Челси" попал в аварию пьяным за рулем

Интересным в этом матче является и противостояние игроков, которые могут забить гол. Тут у игроков "Ливерпуля" больше шансов. Сразу шесть футболистов "красных" имеют лучший коэффициент, чем Эден Азар из "Челси". На него принимают ставки с коэффициентом 3,00. На Мохамеда Салаха и Садьо Мане – по 2,05. Гол Роберто Фирмино – 2,40, Дивока Ориджи – 2,60, Даниэля Старриджа или Джердана Шакири – по 2,75.

Прогноз PariMatch

В этой букмекерской конторе победу "Ливерпуля" оценили коэффициентом 1,66. Победа "Челси" оценена в 5,20. На то, что команды сыграют вничью, – 4,10.

Здесь тоже ожидают, что футболисты порадуют зрителей забитыми голами. Коэффициент на ставку "тотал матча более 2,0" – 1,37, в то время как на "тотал матча менее 2,0" – 3,10.

Неприятная ситуация: "Челси" в очередной раз жестко наказал собственных фанов – они скандировали "Салах террорист"

Прогноз "Фаворит спорт"

Победа "Ливерпуля" их экспертами оценена в 1,66. А победа "Челси" – 5,25. Ничья – 3,95.

При этом эксперты прогнозируют, что в матче будет как минимум три гола. Ставка "тотал матча больше 2,5" – 1,78. В то же время "тотал матча меньше 2,5" – 2,05.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

blog_ava
Спор Зеленского и Порошенко в эфире: анализ медиаэксперта
сегодня
2140
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль Челси
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
сегодня 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
11
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
сегодня 17:44 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 238
Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
11 апреля 16:15 Я оставил команду на хорошей ноте, чемпионов Европы, которые победили всех, – Дмитрий Сосновский
Станіслав Безушко 91
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
сегодня 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
257
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
сегодня 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук